Зірка російської естради продає квартиру, яку «створював для свого натхнення»: як вона виглядає

Російський співак Олександр Сєров виставив на продаж свою п'ятикімнатну квартиру, яку, за його словами, він «створював для себе і свого натхнення».

У Instagram він виклав фото, показавши житло, де прожив «багато щасливих років», пообіцявши запросити нового власника квартири на вечерю у ресторан.

Квартира розташована недалеко від Срібного бору. РосЗМІ стверджують, що Олександр Сєров хоче виручити за неї 20 млн рублів.

«Сподіваюся, що і для кого-то з вас вона стане місцем для щасливого життя! Приходьте на перегляди і залишайтеся тут жити!» — додав співак.

До речі, цього літа лідер групи «Нещасний випадок» Олексій Кортнєв продав квартиру у Москві, щоб погасити борги з іпотеки. Особливих накопичень у нього не було, а від концертів довелося відмовлятися через коронавірус.

А співак Стас П'єха вирішив мінімізувати свої витрати, позбувшися машини, взятої у кредит. Також він був змушений продати куплений в іпотеку будинок для сина.

Навесні цього року від заміського будинку відмовився й російський поет-пісняр Ілля Рєзнік. Вони разом з дружиною більше не могли оплачувати оренду.

Фото Олександра Сєрова з соціальних мереж.

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