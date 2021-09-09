Майже шпагат: стрибок 58-річної Демі Мур в бікіні вразив фанатів

58-річна американська актриса Демі Мур, яка відвідала Венеціанський кінофестиваль та насолоджується останніми по-літньому теплими днями в Італії, опублікувала в Instagram фото, зроблене під час відпочинку на яхті. На ньому Демі в смугастому купальнику-бікіні зображена під час стрибка.

«Останній радісний стрибок перед тим, як стрибнути в осінь!», — написала колишня дружина Брюса Вілліса та Ештона Кутчера.

Фанатів вразили як оригінальність знімка, так і фігура кінозірки, яка майже сіла на шпагат у повітрі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Хто з них мама? 58-річна Демі Мур та три її дочки знялися в рекламі купальників.

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