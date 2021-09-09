Прогулювала уроки та вчила подружок курити: стало відомо про звички Алли Пугачової у шкільні роки
Російська співачка Алла Пугачова, турботлива мама, яка виховує двійнят Лізу і Гаррі, в глибокій молодості не відрізнялася особливою старанністю й не цуралася шкідливих звичок.
За словами однокласника Алли Борисівни, в школі Пугачова часто збігала з уроків, ходила по клубах, вчила своїх подруг курити, передає «Открито.lv».
Відомо, що Примадонна прив'язалася до сигарет з 14 років й курила понад 50 років.
Сама співачка визнає, що дійсно прогулювала школу. Попри шкідливі звички та прогули, Примадонна вважає, що була старанною ученицею й школу любила.
Не відмовлялася Пугачова і від алкоголю. Брат Володимира Кузьміна Олександр згадував, що артистка в гарній компанії могла веселиться й випивати до ранку.
Співачці приписують безліч романів. Тільки офіційних шлюбів у неї було п'ять.
Як відомо, Алла Пугачова рано почала гастролювати. У 16 років юна співачка, яку ніхто не знав, вирушила в тур по Уралу та Сибіру. Вже тоді режисери пророкували Аллі Борисівні запаморочливу кар'єру артистки.
Зараз Пугачова вже не виступає. Вона займається родиною та домом. Співачка багато часу проводить з чоловіком, дітьми, онуками. При цьому, Примадонна не забуває і про себе. Останнім часом Алла Борисівна помітно схудла, перефарбувала волосся у скандинавський блонд і тепер виглядає набагато молодшою.208
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