Прогулювала уроки та вчила подружок курити: стало відомо про звички Алли Пугачової у шкільні роки

Російська співачка Алла Пугачова, турботлива мама, яка виховує двійнят Лізу і Гаррі, в глибокій молодості не відрізнялася особливою старанністю й не цуралася шкідливих звичок.

За словами однокласника Алли Борисівни, в школі Пугачова часто збігала з уроків, ходила по клубах, вчила своїх подруг курити, передає «Открито.lv».

Відомо, що Примадонна прив'язалася до сигарет з 14 років й курила понад 50 років.

Сама співачка визнає, що дійсно прогулювала школу. Попри шкідливі звички та прогули, Примадонна вважає, що була старанною ученицею й школу любила.

Не відмовлялася Пугачова і від алкоголю. Брат Володимира Кузьміна Олександр згадував, що артистка в гарній компанії могла веселиться й випивати до ранку.

Співачці приписують безліч романів. Тільки офіційних шлюбів у неї було п'ять.

Як відомо, Алла Пугачова рано почала гастролювати. У 16 років юна співачка, яку ніхто не знав, вирушила в тур по Уралу та Сибіру. Вже тоді режисери пророкували Аллі Борисівні запаморочливу кар'єру артистки.

Зараз Пугачова вже не виступає. Вона займається родиною та домом. Співачка багато часу проводить з чоловіком, дітьми, онуками. При цьому, Примадонна не забуває і про себе. Останнім часом Алла Борисівна помітно схудла, перефарбувала волосся у скандинавський блонд і тепер виглядає набагато молодшою.

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