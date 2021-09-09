Молодший син 50-річної Крістіни Орбакайте Дені Байсаров днями у соцмережі показав свою нову подружку красуню-білявку Аліну, пише «ЕГ».

23-річна Аліна закінчила МДУ ім. М. В. Ломоносова, вчилася довгий час у США та Англії. Повернувшись до Росії, дівчина стала викладати мови, підробляючи репетитором.

Крім того, вона записує підкасти, що надихають, та у неї багато передплатників.

Нагадаємо, син Крістіни Орбакайте та чеченського бізнесмена Руслана Байсарова повернувся в Росію після кількох років навчання у Великобританії.

Дені отримав диплом престижного англійського коледжу за спеціальністю «бізнес та маркетинг». У Росії хлопець зайнявся мистецтвом. Дені проводить модні артвечірки, просуває освітній проєкт про кіно й музику, а також займається фотографією.

Нагадаємо, минулого року Дені Байсаров пережив особисту драму. Дівчина Марія, з якою його пов'язували ніжні почуття, вийшла заміж за іншого.

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