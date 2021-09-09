«Золотце в золоті»: Каменських схвилювала шанувальників глибоким декольте і «розпусними» ботфортами

Популярна співачка Настя Каменських любить експериментувати з різноманітними нарядами, які підкреслюють переваги її фігури. Кілька годин тому вона розмістила в Instgram знімок, зроблений на шкіряному диванчику в кімнаті, оформленій «під золото».

«Магічна атмосфера перед концертом», — підписала артистка знімок, давши зрозуміти, що одягнена вона в один зі своїх концертних костюмів.

Як і належить концертному костюму, бордове коктейльне плаття зірки розшите блискучими стразами, і майже не приховує принади Насті, які дуже добре видно в глибокому декольте.

В тон сукні підібрані і чоботи-ботфорти, які деяким шанувальникам нагадали взуття з БДСМ-фільмів.

Першим на пост відгукнувся чоловік співачки, репер і продюсер Потап.

«Золотце в золоті», — скаламбурив він.

Чи не менше захоплення проявили й інші фоловерів артистки, засипавши її великою кількістю компліментів.

«Феєрично красива»; «Атмосферно, барвисто, еротично, жіночно!»; «Шикарна»; «Нереально красива»; «Боже мій, та яка ж вона красива!», «Ну, красуня — вогонь! Ну немає слів, як хороша!»,"Ти виглядаєш — бомбічно", — написали шанувальники.

Ймовірно, саме такого ефекту і очікувала 34-річна Настя, яка вважається однією з найсексуальніших жінок в шоу-бізнесі України і суміжних країн.

Нагадаємо, що ще одна з найсексуальніших українських зірок шоу-бізу, Леся Никитюк, була змушена застосувати грубу фізичну силу на концерті групи «Мумій Троль» при зустрічі з фанаткою, яка була напідпитку.

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