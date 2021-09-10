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Шоу-бізнес

Помер зірка фільмів «Поліцейська академія»

8:48 10 вересня 2021
Арт Метран

У себе вдома в американському штаті Флорида у віці 84 років помер популярний естрадний комік і актор Арт Метрано. Про це його син Гаррі повідомив виданню Hollywood Reporter. Метрано був найбільш відомий за роллю лейтенанта Маузера у культових комедіях «Поліцейська академія 2» і «Поліцейська академія 3».

Кадр з фільму "Поліцейська академія 3"

За свою кар'єру він зіграв близько 120 ролей. Арт знімався в таких картинах, як «Загін „Стиляги“», «Загнаних коней пристрілюють, чи не так?», «Моя дружина мене причарувала», «Неймовірний Халк», «Чудо-жінка».

На піку його кар'єри, у 1989 році, з актором стався нещасний випадок. Працюючи на даху свого будинку, він впав зі сходів і зламав три хребці, після чого у нього паралізувало ноги. Потім Арт зумів частково відновити здоров'я, хоча повністю від травми так і не оговтався. Але, як розповів його син, актор намагався не падати духом.

Раніше, як писали «ФАКТИ», помер французький актор Жан-Поль Бельмондо.

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