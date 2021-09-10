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Супермодель Ірина Шейк здивувала новою стрижкою і надто оригінальним вбранням

9:40 10 вересня 2021
Ірина Шейк

Російська супермодель Ірина Шейк, яка за інформацією ЗМІ розлучилася з чоловіком Кім Кардашьян Каньє Вестом після короткого роману, з'явилася на вечірці італійського бренду Bulgari в рамках Тижня моди в Нью-Йорку з новою зачіскою. Вона вкоротила волосся і зробила собі чуба. Не виключено, втім, що це була просто перука.

35-річна Ірина також здивувала своїх фанатів надто вже оригінальним вбранням. Вона одягла помаранчевий корсет-боді з металічним блиском, який явно був на пару розмірів менше, ніж потрібно: пишний бюст моделі буквально рвався назовні. Боді Шейк несподівано доповнила мішкуватими штанами з кишенями в стилі мілітарі з заниженою талією.

Не всі шанувальники моделі оцінили її зовнішній вигляд. «Іра пошкодує про цей лук трошки, я думаю», «Бідна Іра, хоч дихати може?», - писали в коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Ірина Шейк знялася топлес на пляжі.

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