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63-річна Мадонна шокувала фанатів сміливими фото топлес у власній спальні

11:41 10 вересня 2021
Мадонна

63-річна американська співачка Мадонна, яка вразила фанатів відео свого тренування на брусах, поділилася серією нових знімків у Instagram. «Примірки — це така форма катування», — назвала свій пост зірка. На фото співачка приміряє сукню, а також сфотографована у спідній білизні та топлес у власній спальні її нью-йоркського будинку.

Фанати припускають, що Мадонна готується до вечірки Met Gala, яка повинна відбутися 13 вересня. Цей захід, який щорічно проводить Інститут костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку, вважається одним з найбільш значних у світі моди.

Особливо уважні шанувальники розгледіли, що сукня, яку міряє Мадонна, дуже нагадує ту, в якій вона у 1991 році відвідала церемонію вручення премій «Оскар». Це була сукня від американського дизайнера Боба Макі. Бал Met Gala 2021 буде присвячений вшануванню американської моди та її історії. Так що цілком можливо, що поп-зірка зупинила свій вибір саме на цьому вбранні.

Мадонна на церемонії "Оскар", 1991

Раніше, як писали «ФАКТИ», топлес знялася 40-річна співачка Крістіна Агілера.

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