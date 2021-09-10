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Шоу-бізнес

Лікарі не допомогли: 47-річний виконавець хіта «Дівчата як зірки» розповів про проблеми зі здоров'ям

13:58 10 вересня 2021
Губін

47-річний російський співак Андрій Губін, який прославився в 90-ті хітами «Хлопчик-бродяга» і «Дівчата як зірки», так і не вилікувався від своєї хвороби. Артист багато років страждав від прозопалгії, що супроводжувалася сильним больовим синдромом. Ні переїзд в більш теплий клімат, ні активне плавання не допомогли позбавитися від нездужання. У коментарі АиФ.ru Губін зізнався, що зі здоров'ям у нього як і раніше все погано.

«Був у Єгипті, багато плавав, лікував спину… Ніяких зрушень. Болить буквально все. Тому мені доводиться багато рухатися, щоб не звихнутися», — розповів музикант.

Губін повернувся з Єгипту до Росії, продовжує складати пісні, але на сцену повернутися не наважується. Колишній улюбленець публіки зараз веде замкнутий спосіб життя і мріє знайти будинок в затишному місці. Про кохану дівчину, яку поселив у своїй московській квартирі, Губін особливо не поширюється, і навіть ім'я пасії зберігає в секреті.

Нагадаємо, в 2020 році Губін орендував житло в Єгипті на березі Акабської затоки. Артист сподівався, що курорти Червоного моря допоможуть у лікуванні неврологічного захворювання.

Фото gubin_andrey / instagram

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