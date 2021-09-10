«Прихований дар?»: колишня дружина Меладзе похвалилася успіхами середньої доньки

Колишня дружина співака Валерія Меладзе, Ірина, яка нещодавно зізналася, що вірить у потойбічний світ, показала в соцмережі фото середньої доньки Софіко.

Ірина розповіла в Instagram, що дівчина ніколи раніше не сиділа в сідлі.

«Вперше в сідлі, а ніби виросла на стайні», — написала горда мати.

На фото, зробленому в Алазанській долині Грузії, красива молода дівчина в білій сукні та темних окулярах впевнено сидить на гнідому коні.

Софіко Меладзе дуже органічно виглядає в ролі вершниці. На репліку мами Софіко грайливо відповіла: «Мамусик, може прихований дар?»

У мережі відзначили красу дівчини та побажали їй щастя.

Нагадаємо, Ірина та Валерій Меладзе були одружені 25 років. У них народилися три доньки Інга, Софія та Аріна.

Нещодавно Ірина Меладзе розповіла, як ставиться до колишнього чоловіка, його нинішньої дружини та чому не вітала їх з народженням доньки.

фото instagram.com/irinameladze_/

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter