«Прихований дар?»: колишня дружина Меладзе похвалилася успіхами середньої доньки
Колишня дружина співака Валерія Меладзе, Ірина, яка нещодавно зізналася, що вірить у потойбічний світ, показала в соцмережі фото середньої доньки Софіко.
Ірина розповіла в Instagram, що дівчина ніколи раніше не сиділа в сідлі.
«Вперше в сідлі, а ніби виросла на стайні», — написала горда мати.
На фото, зробленому в Алазанській долині Грузії, красива молода дівчина в білій сукні та темних окулярах впевнено сидить на гнідому коні.
Софіко Меладзе дуже органічно виглядає в ролі вершниці. На репліку мами Софіко грайливо відповіла: «Мамусик, може прихований дар?»
У мережі відзначили красу дівчини та побажали їй щастя.
Нагадаємо, Ірина та Валерій Меладзе були одружені 25 років. У них народилися три доньки Інга, Софія та Аріна.
Нещодавно Ірина Меладзе розповіла, як ставиться до колишнього чоловіка, його нинішньої дружини та чому не вітала їх з народженням доньки.
фото instagram.com/irinameladze_/230
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