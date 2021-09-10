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Шоу-бізнес

Чому Чапкіса не згадали на «Танцях з зірками»: Завадюк відреагував на емоції глядачів

20:14 10 вересня 2021
шоу

На прем'єрі нового сезону популярного танцювального шоу «Танці з зірками» не згадали ім'я покійного Григорія Чапкіса, який був постійним суддею на проєкті, передає «24 канал».

Незмінний продюсер шоу Володимир Завадюк відповів на бурхливу реакцію глядачів, які обурені тим, що в першому ефірі не згадали легендарного хореографа, який помер 13 червня цього року.

Завадюк запевнив, що на шоу ще не раз згадають Григорія Чапкіса та його внесок у розвиток українського танцю.

Григорію Чапкісу буде присвячений весь цей сезон. Також готується цілий ефір, присвячений його таланту.

Нагадаємо, у п'ятому сезоні шоу чотирнадцять пар почали боротьбу за володіння кубка переможця. За умовами проєкту перший ефір не покидає ні одна пара, хоча судді виставляють оцінки. Судити виступи пар будуть Влад Яма, Катерина Кухар та Макс Чмерковський.

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