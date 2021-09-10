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Шоу-бізнес

«Після сварки опинилися на вулиці»: солістка Go_A поділилась важкими спогадами

22:30 10 вересня 2021
Катерина Павленко

Вокалістка гурту «Go_A» Катерина Павленко, яка прекрасно представила Україну на міжнародному конкурсі, розповіла про те, які непрості часи їй довелося пережити до того, як вона домоглася успіху й визнання.

У програмі «Зоряний шлях» Катерина Павленко, яка народилася у Ніжині, розповіла, що вже й не згадає, коли музика щільно увійшла в її життя. Першу свою пісню вона написала, коли їй було 5 років. Тоді їй це вдалося зробити дуже просто.

Коли Каті було 8 років, помер її дідусь. І дівчинка з мамою опинилися на вулиці через сварку з дядьком співачки, з яким вони тоді ділили великий дідів будинок.

Квартиру наймати було неможливо. Дівчинка жила у двоюрідної бабусі, часто ночувала у маминих подруг.

Після тривалих поневірянь Катя з мамою оселилися у своєму недобудованому будинку без опалення. Зараз Катя думає, що саме переохолодження і привело до проблем з легенями. Тоді й почалися у життя дівчинки нескінченні поневіряння по лікарнях.

Це відрізок життя з 14 до 17 років. Дівчину залікували, вона важила всього 43 кг, їй нічого не допомагало. Її двічі витягали з того світу.

Рідного батька співачка бачила востаннє 12 років тому. Тоді їй було 17 років, коли вони познайомилися. Подальшого спілкування не вийшло.

Хвороба не пройшла безслідно. Лікарі говорили — про спів доведеться забути.

«Був поганий настрій, я включила „Korn“ і почала підспівувати. А потім подумала: Нічого собі, у мене виходить», — розповіла співачка.

Відтоді в її житті є тільки одна мета — музика.

Нагадаємо, про пережиті труднощі, участь у «Євробаченні» та планах на майбутнє Катерина Павленко розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

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