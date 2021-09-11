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«Дівчина, а що ви хотіли?»: Корольова прокоментувала зраду Тарзана

12:06 11 вересня 2021
Наташа Корольова

Відома російська співачка Наташа Корольова, якій нещодавно її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) подарував портрет, в ефірі російського ТБ відповіла на гострі питання ведучої. Вона опублікувала в Instagram короткий ролик-анонс програми, в якому є її відповіді на деякі запитання.

«Дівчина, а ви що хочете?» — відповіла вона на запитання про те, чи часто ловить свого чоловіка на гарячому.

Також, судячи по ролику-анонсу, вона розповіла про сімейний бюджет і хейт в соцмережах. Крім того, вона розповіла про те, коли її син має намір одружитися.

«Якщо ти готовий утримувати себе, сім'ю, то вперед!» — відповіла вона на запитання про те, коли вона одружить сина.

Як писали «ФАКТИ», Наташа Корольова недавно відзначила разом з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзаном) двадцятиріччя подружнього життя.

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