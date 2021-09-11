«З ніг на голову»: MamaRika пожалілась на проблеми у сімейному житті

Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) помітила, що народження сина не найкращим чином вплинуло на стосунки з чоловіком Сергієм Середою. Бувають дні з «мікрокризами», як їх називає співачка, а трапляється й так, що Анастасія погрожує відіграти все назад і повернутися до дівочого прізвища. Своїми роздумами з цього приводу MamaRika поділилася в Instagram.

«Після появи маленького мужичка все однозначно перевернулося з ніг на голову… Поняття „ми“ стало дуже розмитим… Ми менше часу проводимо разом у всіх сенсах… Cамо усвідомлення того, що ти більше собі не належиш, і малявка керує життям двох дорослих людей — це потужний удар по тим „двом“, якими ми були ще місяць тому», — зізнається MamaRika.

«Чи сваримося ми? Само собою, і буває настільки гаряче, що я грожуся взяти назад своє прізвище», — відверто розповіла Анастасія.

Молода мама поділилася двома рецептами, що рятують їхнє сімейне життя. Виручає почуття гумору і обійми «Нас постійно рятує гумор… Ну і, мабуть, головне вчасно обійняти свою половину, згадати хто ви один одному, і відпустити все», — підсумувала співачка.

Нагадаємо, Анастасія народила сина 2 серпня в одному зі столичних пологових будинків. Вагітність протікала не без тривог: на 35-му тижні MamaRika опинилася в лікарні під крапельницею. Ще до пологів співачка зізнавалася, що в їхньому з чоловіком сімейному житті теж буває, що доходить до бурхливих сварок, з'ясування стосунків і кидання меблями.

Фото mamarika_official / Instagram

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