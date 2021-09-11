26.64 / 26.84 31.39 / 31.73
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ретельно приховував: скандальний Шнуров знову став батьком

16:22 11 вересня 2021
Сергій Шнуров

Скандальний виконавець Сергій Шнуров, який входить до ТОП-10 найуспішніших російських зірок, у грудні 2020 року втретє став батьком — молода дружина Ольга подарувала йому сина. І хоча ім'я дитини він тримає в секреті, деякими подробицями особистого життя поділився з «КП».

«У мене три кішки, у мене собака, у мене дитина. Прийшов, одних погодував — вже інші жерти хочуть. Та обос * лась, цей обос * ався … Мій план сьогодні повернутися додому, викупати сина і погодувати щигля. І це найголовніше і масштабне, що в принципі може бути», — сказав журналістам видання 48-річний музикант, у якого вже є двоє старших дітей — дочка Серафима і син Аполлон.

Разом з тим сьогодні для Шнурова сімейні цінності стали важливіше любовних.

«Це вікове. Чи не тому, що я став мудрішим, немає. Це пов'язано виключно з фізіологією. Відверто кажучи, я старію», — скептично констатував він.

Нагадаємо, в січні Шнуров дуже матерно попрощався з «коронавірусним» 2020 роком, пригадавши йому також отруєння опозиціонера Олексія Навального, і девальвацію рубля, і «обнулення» президентського терміну Путіна.

Фото profile.ru/

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

платіжки

Підвищення тарифу на доставку газу: що відомо

Пенсія в Україні

Отримають допомогу в розмірі 10 місячних пенсій: у ПФУ розповіли про особливості виплат одній групі пенсіонерів

пиріг

Бомбічний смак та ніжне тісто: покроковий рецепт сливового пирога на кефірі

Мадонна

63-річна Мадонна шокувала фанатів сміливими фото топлес у власній спальні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.