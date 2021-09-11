Ретельно приховував: скандальний Шнуров знову став батьком

Скандальний виконавець Сергій Шнуров, який входить до ТОП-10 найуспішніших російських зірок, у грудні 2020 року втретє став батьком — молода дружина Ольга подарувала йому сина. І хоча ім'я дитини він тримає в секреті, деякими подробицями особистого життя поділився з «КП».

«У мене три кішки, у мене собака, у мене дитина. Прийшов, одних погодував — вже інші жерти хочуть. Та обос * лась, цей обос * ався … Мій план сьогодні повернутися додому, викупати сина і погодувати щигля. І це найголовніше і масштабне, що в принципі може бути», — сказав журналістам видання 48-річний музикант, у якого вже є двоє старших дітей — дочка Серафима і син Аполлон.

Разом з тим сьогодні для Шнурова сімейні цінності стали важливіше любовних.

«Це вікове. Чи не тому, що я став мудрішим, немає. Це пов'язано виключно з фізіологією. Відверто кажучи, я старію», — скептично констатував він.

Нагадаємо, в січні Шнуров дуже матерно попрощався з «коронавірусним» 2020 роком, пригадавши йому також отруєння опозиціонера Олексія Навального, і девальвацію рубля, і «обнулення» президентського терміну Путіна.

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