Голлівудська зірка стала мамою втретє

Зірка голлівудського серіалу «Серцеїдки», актриса Дженніфер Лав Хьюітт стала мамою втретє, народивши сина від актора Брайана Хеллісея.

Своє особисте життя жінка, на відміну від колег, звикла оберігати від сторонніх очей, але днями виклала в мережі фото, на якому повідомила про народження дитини, причому проілюструвала його фото свого вагітного живота в останні дні перед пологами.

«Кажуть, що жінки залишають свої тіла під час пологів … Вони подорожують до зірок, щоб зібрати душі своїх немовлят і разом повернутися в цей світ. Для мене було величезною честю піти і забрати, тебе, Ейден Джеймс. А тепер повернемося до обнімашків і відпочинку», — пофілософствувала досвідчена матуся.

У пари вже є двоє дітей — 7-річна дочка Отем і 6-річний син Аттікус.

Нагадаємо, в серпні другу дитину народила зірка Голлівуду Скарлетт Йоханссон.

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