Прекрасна прибиральниця: Мадонна показала сексуальні фото з пилотягом

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно шокувала фанатів сміливими фото топлес у власній спальні, поділилася у себе в Insragram серією своїх нових фотографій, яку назвала «Настрій — прибирання будинку». На них поп-зірка позує з пилотягом — в кашкеті, спідниці, топі з глибоким декольте і в туфлях на високих підборах.

На ряді знімків Мадонна зображена з плакатами, на яких написані вірші португальської художниці та блогерки, відомої під псевдонімом Wasted Rita.

«Дідька лисого! Хто сказав, що королеви не прибирають з пилотягом?»,"Ти завжди прекрасна", — писали в коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Мадонна вразила фанатів відео свого тренування на брусах.

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