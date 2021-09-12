У стилі садо-мазо: Кім Кардаш’ян вийшла e світ зі шкіряною маскою на голові

Американська модель, телезірка та бізнес-леді Кім Кардаш'ян, яка нещодавно знялася майже голою в рекламі парфумів, шокувала публіку своїм новим образом. 40-річна Кім прибула до нью-йоркського готелю Ritz Carlton затягнутою в чорну шкіру з ніг до голови. На ній був чорний плащ від Balenciaga, лосини, рукавички та високі чоботи на шпильках. А голову повністю покривала шкіряна маска в стилі садомазохістських ігор — з застібками-блискавками й отвором на верхівці, куди Кардаш'ян просунула свій довгий кінський хвіст.

Із загального ансамблю вибивалася тільки біла сумочка.

Не дуже зрозуміло, як Кім могла бачити, куди їй іти. Однак шлях зірки, яку супроводжувала охорона, був коротким — від машини до входу в готель.

У соцмережах, де Кім опублікувала свої фото, деякі користувачі почали цікавитися, чи все з нею гаразд. І писали, що знімки виглядають моторошно.

Кім та її родички прибули до Нью-Йорку для участі у вечірці Met Gala, яка відбудеться 13 вересня.

Раніше, готуючись до цього заходу, своє бальне вбрання приміряла співачка Мадонна.

фото Instagram

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter