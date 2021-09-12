«Пройшла через пекло»: Наташа Корольова відверто розповіла про безуспішні спроби народити дитину

Відома російська співачка Наташа Корольова заявила, що після народження сина Архипа вони з чоловіком хотіли завести ще дитину, але всі спроби зазнали краху. Про це вона розповіла на шоу «Секрет на мільйон» на НТВ.

За її словами, кожен раз викидень був страшною трагедією. Подружжя всіляко підтримували один одного і не втрачали надію.

Королева зізналася, що вперше стала подумувати про те, що Архипові потрібен брат або сестра ще в 34 роки. Коли природним шляхом завагітніти не вийшло, вона вдалася до процедури ЕКЗ. Однак довго проходити з ембріоном не вдалося: пересадка не увінчалася успіхом.

Найважчим для артистки був третій викидень, після якого її відвідували думки про суїцид.

«Нікому не хочу побажати пройти через те пекло, через який я пройшла в той період. Після цієї історії мені взагалі нічого не страшно, якщо це не втрата близьких. В той момент в моєму позитивному, дуже люблячому людей мозку, навіть промайнула суїцидальна думка. Я вважала, що дуже сильна і стійка людина, але ось тут мене зламало. Після цього я пішла в професію, щоб не звихнутися і щоб не озлобитися», — відверто розповіла співачка.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Наташа Корольова та її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) відзначили «порцелянове» весілля — двадцятиріччя спільного життя. Королева згадала, що день їхньої зустрічі — 4 травня — це день абрикосового варення, саме таке варення вони їли на першому побаченні, а тому і любов вийшла абрикосова: «Незвично-звичайна, іноді шалено смачна, часом з червоточиною».

Фото Наташі Корольової із соціальних мереж

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