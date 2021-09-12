«Не знаю чому, але мені сподобалося»: Пугачова розповіла, як її підкорював Галкін

Відома російська та радянська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно ледь не втратила свідомість, розповіла, що її чоловік Максим Галкін, щоб сподобатися їй в минулому читав їй любовну лірику. Про це вона сказала в ефірі російського ТБ.

«Він читав Вертинського. SMS-ки надсилав Вертинського. Я не знаю, чому саме Вертинського. Мені це сподобалось!» — сказала співачка.

Сам же Галкін позитивно відповів на питання, чи співає він своїй коханій.

«Звісно! Щовечора!» — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишня домробітниця Пугачової розповіла в програмі «Нові російські сенсації» на одному з російських телеканалів, що відносини між Примадонною і Максимом Галкіним почали бурхливо розвиватися в той момент, коли співачка пішла від Філіпа Кіркорова. За її словами, на публіці Примадонна грала в любов з Кіркоровим, а насправді вже була зацікавлена Галкіним. Завоювати ж серце співачки Максим зміг досить швидко завдяки тому, що ніколи не приходив в гості до Алли Борисівни з порожніми руками — завжди приносив квіти та солодощі. Більш того, шоумен завжди поводився чемно і багато жартував. Саме ці його якості і сподобалися Примадонні.

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