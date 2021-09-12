26.64 / 26.84 31.39 / 31.73
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Не знаю чому, але мені сподобалося»: Пугачова розповіла, як її підкорював Галкін

16:05 12 вересня 2021
Алла Пугачова та Максим Галкін

Відома російська та радянська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно ледь не втратила свідомість, розповіла, що її чоловік Максим Галкін, щоб сподобатися їй в минулому читав їй любовну лірику. Про це вона сказала в ефірі російського ТБ.

«Він читав Вертинського. SMS-ки надсилав Вертинського. Я не знаю, чому саме Вертинського. Мені це сподобалось!» — сказала співачка.

Сам же Галкін позитивно відповів на питання, чи співає він своїй коханій.

«Звісно! Щовечора!» — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишня домробітниця Пугачової розповіла в програмі «Нові російські сенсації» на одному з російських телеканалів, що відносини між Примадонною і Максимом Галкіним почали бурхливо розвиватися в той момент, коли співачка пішла від Філіпа Кіркорова. За її словами, на публіці Примадонна грала в любов з Кіркоровим, а насправді вже була зацікавлена Галкіним. Завоювати ж серце співачки Максим зміг досить швидко завдяки тому, що ніколи не приходив в гості до Алли Борисівни з порожніми руками — завжди приносив квіти та солодощі. Більш того, шоумен завжди поводився чемно і багато жартував. Саме ці його якості і сподобалися Примадонні.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

Рапан

Не медузи: вчені назвали тварину, що становить реальну загрозу для Азовського моря

Потап і Настя Каменських

Потап назвав причину, чому у них з Каменських немає спільних дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.