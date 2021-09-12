«Вся в маму»: Ліза Галкіна захопила фанатів талановитою грою в театрі разом з племінницею Клавою

Минулого літа дочка Христини Орбакайте Клавдія кілька тижнів гостювала у бабусі. Восени вона теж часто буває в гостях у Примадонни. В один з таких приїздів вона разом зі своєю тіткою Лізою і дядьком Гаррі влаштували в замку Примадонни спектакль. Про нього розповів у своєму Instagram тато двійнят Максим Галкін.

У виставі дівчинки сідали на матрац і зображували, що п'ють чай. За музичне оформлення відповідав Гаррі.

«Не кінець ще, Гаррі», — заявила братові Ліза.

«А звідки я знаю, коли у вас кінець?» — зазначив він.

«Кінець, ми скажемо: кінець», — пояснила дівчинка.

«А я довго не можу грати, тому що мені не вистачає підігрування», — обурився Гаррі.

«Ти постав гарну музику, а ми тут все зробимо», — запропонувала Клавдія.

«Зрозумів. Як вам таке — Beach?» — запитав він.

«Добре, Гаррік», — запевнила сестра.

«Так, дубль два», — оголосила вона.

Шанувальники були захоплені юними акторками. Багато також зазначили, що Ліза любить командувати, а ось її брат дуже стриманий і ввічливий.

«Клава — копія Христини», «По-моєму, Ліза всіма рулить», «Ліза — вся в маму! Ліза — це шедевр! Артистичні які, це, напевно, теж генами передається! Ліза, молодець, є в кого!» — прокоментували пост фоловери.

Як відомо, в цьому році двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна — Ліза і Гаррі стали другокласниками. Зоряні спадкоємці ходять до московської гімназії, де вартість навчання складає 160 тисяч рублів на місяць на кожну дитину. Крім шкільної програми вони вивчають мови, займаються в різних секціях, а вечорами веселять маму і тата.

Як писали «ФАКТИ», днями Алла Пугачова ледь не зомліла біля труни свого давнього друга, який ставив її «Різдвяні зустрічі», Бориса Краснова.

Фото: Instagram/elizaveta_galkinaa

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