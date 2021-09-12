«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно заявила про спільну дитину з Олегом Винником, розповіла про кризу у взаєминах з чоловіком бізнесменом Вадимом Буряковським, з яким вони вже 17 років у шлюбі.

У програмі «Дорослі дівчинки» співачка сказала Маші Єфросиніній, що раніше вони з чоловіком були дуже вибуховими, стосунки були бурхливими, вчинки часом непередбачуваними.

Співачка пригадала, як колись могла вибігти з машини кудись у ліс, а чоловік намагався її знайти. Доходило до того, що дряпали один одному обличчя. Пристрасті вирували. За словами Полякової, сьогодні цього немає, у взаєминах з'явилася буденність й нудьга.

«І нас штормить тихо. Я теж усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі питання: «І все? Кінець? Так завжди буде?» — розповіла Оля, зазначивши, що незайняті жінки шукають коханця, завантажені — стараються переключатися на щось інше.

За словами Полякової, таких бурхливих сплесків, як у ранній молодості, їй і не дуже хочеться, але, напевно, вони і підігрівають пристрасть.

«Так, проходить пристрасть, регулярний секс, романтизм, потяг. Але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружите. Ти береш ці мінуси, якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси», — уточнила Полякова.

Нагадаємо, Оля Полякова разом з Вадимом Буряковським виховують двох доньок Машу та Алісу. Співачка бере участь у багатьох телевізійних проєктах й дуже активна у соцмережах.

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