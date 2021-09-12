«Був звичайним наркоманом»: Стас П'єха зізнався у згубній залежності

Російський співак Стас П'єха, спадкоємець знаменитої артистичної династії, довгий час боровся з наркотичною залежністю, яка ледь не звела його у могилу. Про це пише «ЕГ».

За його словами, через неуважність батьків він ще у дитячому віці приохотився до алкоголю. Потім перейшов на більш серйозні та небезпечні речовини.

Зараз він з жахом згадує про той період свого життя.

«Я був звичайним наркоманом без надії, перспектив і шансів на подальше життя. Все, на що мене вистачало, — йти якнайдалі від своїх страхів, тривог, сорому, самотності та інших почуттів. Йти у глибоке систематичне вживання», — згадує П'єха.

Щоб усвідомити глибину і тяжкість свого становища, артисту знадобилися роки.

Маючи свій сумний досвід, П'єха закликає людей робити правильний вибір. А тих, хто вже потрапив під вплив згубних звичок, лягти в реабілітацію, працювати з психологом або психіатром, щоб повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, цього року у Стаса П'єхи був складний період у житті. Він зазнав фінансових труднощів. Через це йому довелося позбутися частини нерухомості.

Крім того, сусідка побила його семирічного сина Петрика. До того ж хлопчика хотіли притягнути до кримінальної відповідальності.

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