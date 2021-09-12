«Конвалієве весілля»: Анастасія Заворотнюк та Петро Чернишов святкують 13-річчя спільного життя

Виконавиця головної ролі в серіалі «Моя прекрасна няня» Анастасія Заворотнюк разом зі своїм третім чоловіком Петром Чернишовим відзначає конвалієве весілля.



Про це нагадали в одному з фанатських акаунтів актриси.



Як відомо, у 2008 році актриса Анастасія Заворотнюк та фігурист Петро Чернишов стали чоловіком і дружиною. У жовтні 2018 року у пари народилася донька Міла.



Спортсмен розділив з обраницею не тільки щасливі, але і найважчі життєві моменти.



Цього року зоряному союзу виповнилося 13 років.



«Сьогодні 13 років, як утворилася ця прекрасна сім'я. Напевно, найголовніше в житті — це знати, що поруч є любляча, рідна людина, яка повністю поділяє твою долю. Недарма кажуть, що все починається з любові! І з віри, звичайно. І не важливо, як змінюються обставини, коли все — і хороше, і складне можна розділити навпіл», — написали шанувальники Анастасії та Петра.



Адміністратори акаунту побажали здоров'я та щастя сім'ї Заворотнюк і Чернишова. Фанати артистки бажають здоров'я Насті, добра, гараздів та щастя всій її сім'ї.

Нагадаємо, не так давно друг сім'ї Анастасії Заворотнюк, яка кілька років бореться з онкологічним захворюванням, розповів, що актрисі стало трохи легше.



Відомо, що чоловік Заворотнюк Петро Чернишов багато працює, щоб утримувати сім'ю та забезпечувати необхідне лікування дружини.

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