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«Конвалієве весілля»: Анастасія Заворотнюк та Петро Чернишов святкують 13-річчя спільного життя

21:05 12 вересня 2021
Заворотнюк і Чернишов

Виконавиця головної ролі в серіалі «Моя прекрасна няня» Анастасія Заворотнюк разом зі своїм третім чоловіком Петром Чернишовим відзначає конвалієве весілля.

Про це нагадали в одному з фанатських акаунтів актриси.

Як відомо, у 2008 році актриса Анастасія Заворотнюк та фігурист Петро Чернишов стали чоловіком і дружиною. У жовтні 2018 року у пари народилася донька Міла.

Спортсмен розділив з обраницею не тільки щасливі, але і найважчі життєві моменти.

Цього року зоряному союзу виповнилося 13 років.

«Сьогодні 13 років, як утворилася ця прекрасна сім'я. Напевно, найголовніше в житті — це знати, що поруч є любляча, рідна людина, яка повністю поділяє твою долю. Недарма кажуть, що все починається з любові! І з віри, звичайно. І не важливо, як змінюються обставини, коли все — і хороше, і складне можна розділити навпіл», — написали шанувальники Анастасії та Петра.

Адміністратори акаунту побажали здоров'я та щастя сім'ї Заворотнюк і Чернишова. Фанати артистки бажають здоров'я Насті, добра, гараздів та щастя всій її сім'ї.

Нагадаємо, не так давно друг сім'ї Анастасії Заворотнюк, яка кілька років бореться з онкологічним захворюванням, розповів, що актрисі стало трохи легше.

Відомо, що чоловік Заворотнюк Петро Чернишов багато працює, щоб утримувати сім'ю та забезпечувати необхідне лікування дружини.

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