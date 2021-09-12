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Влаштувала чайну церемонію на балконі: солістка групи Go_A розповіла, як відзначила 33-річчя

21:49 12 вересня 2021
Павленко

Солістці групи «Go_A» Катерині Павленко, що стала дуже популярною після яскравого виступу на «Євробаченні», у серпні виповнилося 33 роки.

Співачка не влаштовувала галасливого святкування, а провела цей день вдома з котом, трохи сумуючи та читаючи привітання. Про це Катерина розповіла у програмі «Світське життя».

Вона отримала безліч вітальних листівок від фанатів з усього світу. Катерину також привітали її підопічні — учасники народного хору ветеранів, яким керує Павленко.

Спиртного теж не було, зазначила співачка. Алкоголь вона вже давно не вживає. Тому організувала собі на балконі чайну церемонію.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Павленко розповіла про своє дитинство й те, що їй довелося пережити на шляху до успіху та визнання.

Ексклюзивне інтерв'ю солістки групи GO_A Катерини Павленко читайте на сайті «ФАКТІВ».

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