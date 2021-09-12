Познайомилися в Києві на вечірці: білявка з «Жіночого кварталу» Сопонару розповіла про свого нового бойфренда-іноземця

Зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» актриса Ірина Сопонару, яка рік тому розлучилася зі своїм бойфрендом-британцем, знайшла нову любов. Обранець акторки знову іноземець, але живе в Києві.

Сопонару познайомилася з ним на вечірці, розповіла актриса «Світському життю».

Чоловік — музичний промоутер, живе в Києві.

«Він живе в Україні й поки не збирається повертатися», — розповіла Ірина.

Актриса також повідомила, що планує влаштувати гучну вечірку у свій день народження.

Нагадаємо, Сопонару часто публікує у мережі пікантні фото та ділиться з шанувальниками значущими подіями у своєму житті.

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