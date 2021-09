Дженніфер Лопес, Меган Фокс й інші зірки позмагалися за те, хто більше оголить тіло на церемонії вручення премії MTV

Увечері 12 вересня у Брукліні відбулася щорічна церемонія вручення премії телеканалу MTV за найкращі відеокліпи — MTV VMA 2021. Захід зібрав безліч знаменитостей, які скучили за час пандемії коронавірусу за такими тусовками. Червоний хідник був феєричним. Визнані красуні зважилися вдягнути дуже ризиковане вбрання, щоб продемонструвати свої принади. Хто здобув перемогу у цьому неофіційному змаганні, судіть самі.

Співачка Doja Cat (справжнє ім'я Амала Ратна Занділе Дламіні) прийшла в епатажній тозі від Vivienne Westwood. У Стародавньому Римі навряд чи вважали б таке доречним. Власне, саму тогу потрібно було ще розгледіти, проте відразу впадали в око ніжки 25-річної уродженки Каліфорнії, що були затягнуті в червоний латекс.

Doja Cat

Актриса Меган Фокс нагадала всім про те, що ще років 15 тому її називали новою секс-бомбою Голлівуду. Зірка «Трансформерів» з'явилася у прозорій відвертій сукні, обійнявшись зі своїм бойфрендом, співаком Колсоном Бейкером (відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly). Меган старша за свого хлопця на чотири роки.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly. Фото Getty Images

Кортні Кардаш'ян (куди ж без знаменитого клану Кардаш'ян-Дженнер!) пристрасно цілувалася на червоному хіднику зі своїм новим-старим кавалером Тревісом Баркером. Повітря навколо цієї парочки було неймовірно наелектризованим.

Кортні Кардашьян і Тревіс Баркер. Фото Getty Image

На тлі цього 18-річна сенсація року Олівія Родріго виглядала скромною Попелюшкою у сукні від Versace.

Олівія Родріго

Нестаріюча Париж Хілтон загорнула свою фігуру у коротку сріблясту сукню від The Blonds.

Париж Хілтон

Дженніфер Лопес заткнула за пояс багатьох красунь, що молодше за неї, з'явившись на церемонії у спідниці й оригінальному топі з рукавами від David Koma.

Дженіфер Лопес. Фото Getty Images

52-річна актриса та співачка змусила всіх гадати, чи є на ній хоча б натяк на спідню білизну. Ще у п'ятницю Джей Ло була в Венеції разом з Беном Аффлеком. Вони заїхали на Венеціанський кінофестиваль, де відбулася прем'єра фільму «Остання дуель» Рідлі Скотта. Бен зіграв у ньому разом зі своїм старим другом Меттом Деймоном.

Британська співачка Ріта Ора обрала для вечора чорний колір.

Рита Ора. Фото Getty Images

Але її «чорний» разюче відрізнявся від «чорного», в якому з'явилася Біллі Айліш. 19-річна американка залишилася вірною своєму стилю.

Біллі Айліш

Елегантно виглядали в оригінальних штанних костюмах канадська співачка Авріл Лавін та її бойфренд співак Mod Sun (справжнє ім'я Дерек Раян Сміт). До речі, Авріл теж старша за свого коханого — на два роки. Схоже, це зараз тренд на Заході.

Авріл Лавін та Mod Sun

З'явився на церемонії і знаменитий британський боєць Конор Макгрегор. Він ще той стиляга! Чорні штани, такого ж кольору сорочка та рожевий піджак. Супроводжувала Конора його поки що наречена Ді Девлін. Вона знаходиться в цьому статусі з 2008 року, хоча вже народила Макгрегору трьох дітей.

Конор Макгрегор і Ді Девлін

Конор залишився вірним своїй скандальній репутації та затіяв невелику бійку з Колсоном Бейкером. Поліцію викликати не довелося.

Згадали молодість й ветерани рок-музики. Церемонію вшанували своєю присутністю Девід Лі Рот, Сінді Лопер (прийшла разом з сином Декліном) та Томмі Лі з дружиною Бріттані Фурлан.

Девід Лі Рот

Сінді Лопер з сином

Томмі Лі з дружиною

А тепер трохи про те, хто ж все-таки став лауреатом цього року. Тріумфатором церемонії став репер Lil Nas X (справжнє ім'я Монтеро Ламар Гілл). Його кліп Call Me by Your Name було названо найкращим відео року. Кліп переміг також у номінаціях найкраща режисура та найкращий артдизайн. Сам же Монтеро здивував публіку своїм вбранням.

Lil Nas X

Олівію Родріго оголошено найкращою дебютанткою. Успіх їй приніс кліп drivers license. Він же переміг у номінації «Пісня року».

Виконавцем року глядачі MTV назвали Джастіна Бібера. BTS оголошено найкращою групою з кліпом Butter.

До списку лауреатів також увійшли Біллі Айлиш, Бейонсе, Doja Cat, Тревіс Скотт, Machine Gun Kelly.

