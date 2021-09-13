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Таку полюбить навіть чемпіон з боксу: колишня дружина Узєлкова розповіла, скільки літрів води потрібно пити щодня

9:22 13 вересня 2021
Марина Боржемська

Фітнес-інструктор та зоряний тренер програми «Зважені та щасливі» Марина Боржемcька, колишня дружина відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова, активно просуває свою нову програму схуднення.

Нещодавно в сторіс Instagram-акаунта спортсменка порадила, скільки треба пити літрів води щодня. За її словами, правильно розрахувати кількість рідини можна, виходячи з того, що на кожен кілограм ваги потрібно пити 30 мл.

«Рекомендую поступово звикати пити воду. Але звертайте увагу на індивідуальні властивості організму», — порекомендувала тренер.

Крім того, Марина дала рекомендації щодо споживання чорного шоколаду та меду.

Всі свої поради та рекомендації Боржемська супроводжує власними фото, які краще будь-якої реклами показують — якщо дотримуватися правильного способу життя, то можна запросто завоювати серце навіть самого «крутого» чемпіона з боксу чи іншого виду спорту.

Марина Боржемська не упускає жодного випадку, щоб не похвалитися шикарною фігурою, будь то тренування у залі або відпочинок з дітьми на морі.

фото https://www.instagram.com/uzelkova.marina/

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