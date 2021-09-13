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Сучасна Золотоволоска: репер імплантував собі в череп золоті ланцюжки замість волосся

9:50 13 вересня 2021
Dan Sur

Після того, як американський репер Lil Uzi Vert, імплантував собі в лоб рожевий діамант вагою близько 11 каратів і вартістю 24 мільйони доларів (не так давно дорогоцінний камінь зірвали у нього з обличчя в натовпі), його 23-річний колега з Мексики Дан Сур (Dan Sur) вирішив прикрасити себе не менш оригінальним чином.

Як повідомляє видання New York Post, він хірургічним шляхом імплантував в свій череп золоті ланцюжки замість волосся. Ланцюжки, що імітують дреди, закріплені в його голові спеціальними гачками.

 

Новоспечена Золотоволоска пишається тим, що є першим в історії людства, хто зважився на таке.

«Правда полягає в тому, що я хотів зробити щось, що відрізняло б мене від інших — тому що я бачу, що всі фарбують волосся. Сподіваюся, тепер не всі будуть копіювати мене … Це моє волосся. Золоте волосся», — заявив музикант.

Раніше «ФАКТИ» писали — Репер зробив собі вампірські ікла з діамантів вартістю 1,6 мільйона доларів.

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