Поцілунок Чмерковського та зізнання Білик: всі подробиці другого ефіру «Танців з зірками»

Відбувся другий прямий ефір танцювального шоу «Танці з зірками» («1+1»). У першому ефірі жодна з пар не покинула шоу. Чотирнадцять пар продовжують боротьбу за кубок переможця проєкту. Всі танці пар були присвячені темі кохання, а зірки поділилися відвертими історіями зі свого життя і познайомили глядачів з найдорожчими людьми. Ведучі шоу — Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук. Судді проєкту — Влад Яма, Катерина Кухар, Макс Чмерковський. Ефір відкрив спільний номер усіх пар-учасників.

Першими на паркет вийшла пара Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.

— У мене не було серйозних стосунків, — зізналася Саша.

Пара продемонструвала на паркеті бродвей, а Олександра перевтілилася в образ спокусливої Мерилін Монро.

— Ти справжній діамант нашого шоу! — визнав Влад Яма. — Але на куражі ти забула про свої ноги!

— Ви мої фаворити, — не приховував Макс Чмерковський.

— Ви сміливо приміряли образ секс-символа, — сказала Катерина Кухар. — Але я очікувала від вас більшого. Ви почали працювати в пів ноги, але я цього не потерплю!

Вела балкон співачка Ірина Білик. Нагадаємо, Ірина та Дмитро Дікусар танцювали разом на «Танцях з зірками» у 2007 році, а згодом одружилися.

Судді поставили парі Олександри та Юрія 16 балів.

Пара Станіслава Горуни та Даніелли Преап — одна з лідерів першого ефіру.

Свій танець Стас присвятив своїй дружині Марічці. Це було кохання з першого погляду.

Пара вийшла на паркет з румбою під хіт Скрябіна «Мовчати». У залі Стаса підтримували дружина і маленький син Лев.

— Ви трохи «вийшли» з музики, — сказав Чмерковський. — Але танець був класний все одно. Особливо підтримки.

— Ваше тіло, як натягнута струна, — визнала Кухар. — Але я хочу, щоб ваші руки були дуже пластичні.

— Мені хотілося більше ваших стегон, — заявив Яма. — І яскравіше висловлюйте свої емоції.

Судді поставили парі 16 балів.

Пару Ліди Лі та Олексія Базели називають найгармонійнішою.

— Наш танець про почуття, — розповіла Ліда. — Два роки я була у стосунках. У цих стосунках я знецінила себе як жінку й як артистку. Було боляче та складно. Але після цієї ситуації й з'явилася та Ліда, яку всі знають.

Пара виконала пристрасне танго. При цьому Ліда була одягнена в дуже сексуальний наряд, а в фіналі й зовсім взялася за батіг.

— Мені здавалося, що я вас уже в цьому образі бачила, — обурилася Кухар. — Працюйте над своїми емоціями.

— А я не погоджуся, — заперечив Макс. — Мені все сподобалося, мені подобається ваша пара.

— Технічно найсильніша пара, — визнав Влад Яма. — Вперше в сезоні у мене побігли мурашки.

Судді поставили парі 19 балів.

Пара Євгенії Власової та Макса Леонова присвятила свій виступ доньці співачки Ніні.

— 43 роки свого життя я не любила, — зізналася Євгенія. — Просто я завагітніла. Зараз дочка — головна людина в моєму житті.

Пара виконала повільний фокстрот.

— Чудовий настрій, — сказав Влад. — Трохи помилилися в ритмі.

— А мене нічого не відволікало, — заперечила Катерина. — Я побачила прогрес. Женя — ви приклад того, як треба виглядати!

— Ви повинні бути в цьому проєкті до кінця, — був упевнений Макс.

Судді поставили парі 18 балів.

Зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай разом з партнеркою Ганною Кареліною присвятили танець дружині актора.

— У мене в житті було багато жінок, але Женя — єдина, хто змогла мене «приручити», — зізнався Артур. — Успіхом в кар'єрі я зобов'язаний саме їй.

Пара виконала на паркеті пасадобль, супроводжуючи складними підтримками. У Артура в день ефіру був день народження.

— Це просто вау! — не стримався Чмерковський.

— Браво! — підтримав його Влад Яма.

— Ганно, ви підтягли Артура на сходинку вище! — визнала Катерина Кухар.

Судді поставили парі 21 бал.

Пара Ольга Харлан та Дмитро Дікусар присвятили танець коханому олімпійської чемпіонки — італійському спортсмену.

Пара виконала запальний квікстеп, а коханий Ольги підтримував її в залі.

— Все було чудово, — сказав Яма. — Мені навіть захотілося разом з вами потанцювати.

— Афродітою ви ще не стали, але маєте всі шанси, — визнала Кухар.

— Ви — ідеальний учасник шоу, — зауважив Чмерковський. — Ви можете запросто опинитися в фіналі й, подивимося, чим все потім закінчиться.

Судді поставили парі 17 балів.

Пара Джамали та Антона Нестерка присвятили танець чоловіку співачки.

— Мій чоловік — головний, — сказала Джамала. — Я вдячна йому за розуміння.

Пара виконала сальсу.

— Це був маленький крок назад, — був незадоволений Чмерковський. — Рятував тільки партнер.

— Хотілося більше самостійності від тебе, Джамала, — зауважив Влад.

— А я побачила гарну роботу, — заперечила Кухар. — Бачу енергетику. Ідіть тільки вперед!

Судді поставили парі 17 балів.

Актор Олексій Суровцев і Марія Колосова, яким в минулому ефірі не вдалося підкорити суддів своїм танцем, спробували здивувати запальним диско. Танець Олексій присвятив своїй коханій Ганні. У фіналі виступу дівчина — чемпіонка з фітнес-бікіні — з'явилася на паркеті.

— Мені нема до чого прискіпатися, — залишився задоволеним Макс.

— Мені здається, ви стараєтеся менше за інших, — була незадоволена Катерина.

— Прогрес є, — зауважив Влад.

Судді поставили парі 12 балів.

Пара Дмитро Каднай та Аліна Лі — одна з лідерів першого ефіру.

— Я заповнюю своє серце швидкими закоханостями, — зізнався Каднай. — Але я сподіваюся, що знайду справжню любов.

Пара виконала аргентинське танго.

— Вам вдалося філігранно тримати нас в напрузі, — сказав Влад.

— Це було так класно! - Захопився Макс. — Критики ніякої.

— Було виразно, але, знаю, Дімо, ви можете краще, — констатувала Кухар.

— Можна просто закохатися в тебе! — зізналася Дімі Білик.

Судді поставили парі 21 бал.

На паркет так і не змогла вийти актриса Анастасія Оруджова. Перед першим прямим ефіром у неї порвалася зв'язка. Насті довелося зробити операцію. Реабілітація триватиме вісім місяців. За правилами шоу її може замінити інша учасниця. Нею стала колега Анастасії по «Лізі сміху» — Олександра Машлятіна. Вона у парі Денисом Самсоном виконала вальс.

— Ти танцювала підозріло добре, — сказав Влад.

— Звертай увагу на плечі! — порадила Катерина.

— Мені подружки не пробачать! — вигукнула Саша, підбігла до Чмерковського та поцілувала його.

Судді поставили парі 15 балів.

Пара Костянтина Войтенка та Роксолани Маланчук присвятила танець дружині актора.

— Любов супроводжує мене всюди, — зізнався Костянтин і розповів, що його дружина — професійна танцівниця — не пройшла кастинг у проєкт.

Пара виконала самбу.

— Ви — актор з великої літери, — визнав Макс. — Але при цьому трохи забули про кроки.

Залишилися задоволені виступом пари Влад і Катерина.

Судді поставили парі 16 балів.

Пара Фагота та Катерини Тришиної присвятила танець коханій співака — стилістці Ользі.

— Я вже втратив десять кілограмів, — зізнався Фагот. — Може, ревнощі є, але Оля все прекрасно розуміє.

Пара виконала контемпорарі.

— Ви стараєтеся, але цього недостатньо, — вирішила Катерина. — Поки ви на краю таблиці.

— А мені сподобалося, — заперечив Влад.

— Вам треба відкритися, — порадив Макс. — Можете продовжувати боротися до самого кінця.

Судді поставили парі 14 балів.

Зірка «Ліги Сміху» Іван Люленов та Яна Цибульська запалили паркет, виконавши джайв. Іван перетворився на справжнього Супермена, який рятує свою кохану від хуліганів.

— Мені в коханні не щастить, — зізнався Іван, не приховуючи, що йому подобається партнерка.

Пара виконала джайв.

— Мені джайву не вистачило, — сказав Макс. — Вчіться танців, ростіть.

— Образ прекрасний, але в ногах повинно бути «чистіше», — зауважив Влад.

— Ти не Супермен, а «стихійне лихо», — Кухар була строга.

Судді поставили парі 15 балів.

Пару MELOVIN і Лізи Русиної називають найепатажнішою.

— У 13 років я вперше зрозумів, що дивлюся не тільки на дівчат, а й на… Антона Савлепова, — зізнався співак. — Своїм прикладом хочу показати, що не можна бути щасливим, якщо ти не можеш сказати людині, що ти, дійсно, її любиш.

Пара виконала повільний вальс. У фіналі на паркет винесли червону коробку, в якій лежав подарунок для Катерини Кухар. Це виявилися… кайданки.

— Мені здається, просто ви не хочете вдосконалити ваші танці, — сказала Кухар.

Судді поставили парі 13 балів.

Перед оголошенням результатів глядацького голосування на паркеті виступила Ірина Білик в дуеті з Дмитром Дікусаром.

— Ця пісня народжена нашою любов'ю, — зізнався Дмитро.

Після оголошення результатів в зону ризику потрапили пари Фагота та Катерини Тришиної, Івана Люленова та Яни Цибульської. Шоу залишила пара Івана Люленова та Яни Цибульської.

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