Супермодель Наталія Водянова здивувала фанатів, знявшись в ліжку у чоботях

Російська супермодель Наталія Водянова, яка відіслала вчитися до американського університету свого старшого сина, поділилася в Instagram серією фото, яку назвала «Красуня в рожевому». Водянова позувала у вбранні від своєї близької подруги — російського модельєра Уляни Сергієнко.

Фанати 39-річної Наталії, яка одружена з французьким бізнесменом і сином мільярдера Антуаном Арно, визнали її образ ніжним і милим, особливо наголосивши на тому, що модель обійшлася без макіяжу та без фотошопу. Її порівнювали з принцесою, Попелюшкою, Алісою в країні чудес. Проте у багатьох викликало здивування те, що вона залізла в ліжко у чоботях.

«У ліжко, та в чоботях», «Взуття ріже очі», «Реклама спати з чобітьми. Клас», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Як сестри: супермодель Наталія Водянова показала фото з 15-річною донькою.

фото Instagram

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