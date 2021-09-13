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«Круто придумала день народження»: Настя Каменських показала, як привітала з 38-річчям Катю Осадчу

13:03 13 вересня 2021
Осадча і Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських активно веде свій Instagram, в якому розповідає про «знакові» події у житті своєї родини, а також у житті своїх друзів, сусідів та кумів.

У неділю, 12 вересня, відома телеведуча Катя Осадча відзначала свій день народження, зірці напередодні виповнилося 38 років.

І Настя розповіла у соцмережі про свято. Настя з Потапом з величезним букетом квітів заспівали Катерині «Многії літа».

Катя покликала на свято до себе не тільки Настю, а й інших близьких подруг.

У числі гостей були помічені співачка й модель Даша Астаф'єва, ексдружина Позитива та близька подруга Насті Анна Андрійчук, зоряний фотограф Соня Плакидюк, співвласниця івент-агентства Ultra Promotion Ірина Ковальчук та інші.

Спочатку всі гості та господарі вирушили на водну прогулянку по Дніпру, а пізніше продовжили відзначати день народження на березі, влаштувавши пікнік.

Господиня пригощала друзів святковим тортом, червоною ікрою та сирами.

Нагадаємо, нещодавно Потап розповів, як йому довелося поборотися за любов Насті Каменських.

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