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Шоу-бізнес

Попросив про паузу у стосунках: Яна Цибульська та Дмитро Жук розійшлися

15:08 13 вересня 2021
Цибульська і Жук

Хореограф Яна Цибульська повідомила, що її чоловік Дмитро Жук попросив про паузу у стосунках. Новина прозвучала під час прямого етеру шоу «Танці з зірками».

Дівчина розплакалася перед камерою, коли говорила, що вони з чоловіком стали іншими і Дмитро вважає, що в їхніх взаєминах необхідна пауза.

Яна додала, що закохалася в чоловіка з першого погляду і «ця любов триває вже 10 років». Цибульська також підкреслила, що не вірить чуткам, ніби у Жука був роман з солісткою української групи The Hardkiss Юлією Саніною, з якої він танцював на проєкті у 2020 році.

Цибульська сподівається, що їм з Жуком вдасться ще відновити кохання.

Стосунки Яни Цибульської та Дмитра Жука почалися під час другого сезону шоу «Танці з зірками». Попри те, що вони танцювали з різними партнерами, закохані багато часу проводили разом. Офіційно пара оформила свої стосунки восени 2018 року.

Нагадаємо, нещодавно, після 20 років стосунків зі своєю дружиною, розлучився відомий співак і фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. У Вакарчука вже народився син від нової дівчини.

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