Зупинка серця і штучна кома: МакSим відверто розповіла про боротьбу з коронавірусом

Російська співачка МакSим (Марина Максимова) вкрай важко перенесла коронавірусну інфекцію — зірка була введена в медикаментозну кому і пережила клінічну смерть. Після хвороби співачка важить близько 44 кг, але сподівається повернутися в норму. Інтерв'ю після одужання зірка дала Ксенії Собчак на її YouTube каналі.

МакSим визнає, що їй дуже допомогли відео зі словами підтримки: «До мене санітарки прибігали, підбадьорювали такими відео. Тому що я хоч і була у свідомості на апараті ЕКМО, але було незрозуміло, чи настане для мене новий день».

«Мене ввели у штучну кому, і цих подій я не пам'ятаю. Потім вже з'ясувалося, що мій організм відмовлявся з цієї коми виходити… У першій клініці, в якій мене прийняли, чесно зізналися, що не можуть впоратися і пацієнта втрачають. ШВЛ не справляється, утворилися тромби, кисень не надходить», — згадує співачка.

У співачки залишився шрам на шиї — сліди підключення до апарату ШВЛ. Період відновлення обіцяє бути довгим — концертіву найближчі півроку МакSим не обіцяє.

Від коми у зірки залишилися дуже яскраві спогади, які змушують повірити в життя після смерті. «Зараз можу точно для себе сказати: після того, як закриють кришку труни, нічого не закінчується, все тільки починається… Я опинилася в абсолютно іншій реальності. Виникло розуміння, що наше життя тут менш реальне, ніж коли я опинилася по той бік … Я себе відчула в польоті, мені було моторошно добре, якийсь захід, якесь тепло і голос мого духівника. Я йому сказала: „Я вмираю“, і мені від цього чомусь було добре… Батюшка сказав, що дорога на небеса нам поки що закрита… Потім вже мені розповідали, що у мене двічі зупинялося серце», — розповіла МакSим.

Нагадаємо, Максимова захворіла 12 червня. У клініках вона провела два місяці, а потім після виписки ще раз опинилася в стінах лікарні для реабілітації. Після хвороби співачка важила близько 30 кг і заново вчилася ходити.

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