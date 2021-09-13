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«Пережив інсульт»: українська співачка відверто розповіла про ситуацію з сином

21:30 13 вересня 2021
м&#39;ята

Українська співачка М'ята (Юлія Загорська) відверто розповіла про свою особисту драму: син Юрій у віці 4 років пережив інсульт і відтоді у хлопчика ураження головного мозку. Про це зірка поділилася в програмі Зірковий шлях.

Зараз Юрію 13 років, але наслідки того, що сталося в дитинстві, відчуваються досі. Хлопчик потребує особливої шкільної програми.

«Враження головного мозку. У нього на головному мозку два рубці, які не загоюються. Тобто це як інсульт стався», — розповіла співачка.

Юлія поділилася, що після враження мозку у хлопчика почався зворотній розвиток. Малюка в дитячих колективах сприймали як невихованого, а не як дитину з особливостями, тому співачці довелося віддати сина в приватну школу.

Зараз Юрій ходить в інклюзивний клас при державній школі. Але співачка визнає: фахівців, які готові працювати з такими дітьми, як її син, як і раніше, дуже мало.

Нагадаємо, раніше Міносвіти пояснило, як сім'ї дітей з особливостями розвитку можуть звернутися в інклюзивно-ресурсні центри і як добитися відкриття інклюзивних груп у садочках, школах та вишах.

Фото myataua/Instagram

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