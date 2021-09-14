42-річна кінозірка Кейт Гадсон виходить заміж

Голлівудська зірка Кейт Гадсон, дочка знаменитої актриси Голді Гоун і співака Біллі Гадсона, знову зібралася заміж. 42-річна Кейт, відома за фільмами «Майже знаменитий», «Золото дурнів», «Як позбутися хлопця за 10 днів», оголосила про заручини з 35-річним рок-музикантом і засновником звукозаписної компанії Денні Фудзікавою. Актриса опублікувала в Instagram фото, де показала каблучку, подаровану нареченим.

Їхній роман триває вже майже п'ять років. У жовтні 2018 року у пари народилася дочка Рані Роуз. Для Денні це був первісток. У Хадсон є ще двоє синів — 16-річний Райдер від шлюбу з рок-музикантом Крісом Робінсоном та восьмирічний Бінгем, якого вона народила поза шлюбом вокалісту групи Muse Меттью Белламі.

Денні з донькою

У Кейт також були романи з актором Оуеном Вілсоном (який під час однієї з їхніх сварок у серпні 2007 року намагався накласти на себе руки, напившись снодійного і розрізавши вени), а також з коміком Дексом Шепардом і велогонником Ленсом Армстронгом.

Раніше, як писали «ФАКТИ», про свої заручини оголосила співачка Брітні Спірс.

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