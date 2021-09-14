17-річна дочка кінозірок Чарлі Шина та Деніз Річардс втекла до батька, назвавши життя з матір'ю пекельним

17-річна Сем Шин, дочка розлучених голлівудських зірок Чарлі Шина та Деніз Річардс втекла до батька і публічно поскаржилася на свою матір.

Як повідомляє видання Page Six, Сем заявила в опублікованому у соцмережі TikTok відео, що життя в материнському будинку було пекельним. І що її постійно ображали та принижували. Сем заявила, що рік тому була в пастці й ненавиділа себе.

«Я проводила дні без їжі та сну, в божевільній депресії, ненавиділа школу і таке інше … Тепер я нарешті виїхала з пекельного будинку, пережила духовне пробудження. Я завела двох кішок, щаслива і вільна, повна любові до себе і кинула школу», — заявила дівчина.

50-річну Деніз, виконавицю ролі дівчини Джеймса Бонда в картині «І цілого світу мало», вкрай засмутила заява старшої дочки. За словами інсайдера, Річардс встановила в будинку нормальні правила — як і будь-яка мати. Однак Сем вони не влаштовували. І вона вирішила жити з батьком, який у всьому її підтримує, все дозволяє та схвалює її поведінку.

Річардс і Шин були одружені з 2002 по 2006 рік. Крім Сем у них є ще одна дочка — 16-річна Лола. У Чарлі є ще 12-річні сини-близнюки Боб і Макс від шлюбу з актрисою Брук Мюллер, з якою він був одружений з 2008 по 2011 рік. А також є 36-річна позашлюбна дочка Кассандра.

Чарлі і Деніз з дочками

56-річний актор відомий численними скандалами, бійками, а також зловживанням наркотиками та алкоголем.

Річардс у 2011 році удочерила дівчинку на ім'я Елоїз. З 2018 року актриса одружена з актором Аароном Файперсом — колишнім чоловіком зірки телесеріалу «Відчайдушні домогосподарки» Ніколетт Шерідан.

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