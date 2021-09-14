Репер Kyivstoner серйозно оскандалився

Київський репер Kyivstoner (Альберт Васильєв), який дружить з російським виконавцем Бастой (Василем Вакуленко), записав відео, на якому пошепки скандував: «Росія». Про це повідомляє в своєму YouTube-каналі активіст Сергій Стерненко.

Реп-виконавець дав інтерв'ю для своїх знайомих з російського міста Челябінська. Сидячи з громадянами РФ, Kyivstoner проскандував «Росія».

Стерненко зазначив, що у Альберта Васильєва два громадянства: України та США. Причому репер стверджує, що він «поза політикою».

Після публікації ролика Васильєв поцікавився в Instagram у одного з підписників, чому скандувати «Росія» — злочин.

«Тому що у нас йде війна вже 8 років», — написали реперу.

«У нас зараз війна? — перепитав репер. — Почекай. А раз війна, чому ти не на війні, а в своєму Львові? У Львові — війна?»

Нагадаємо, СБУ наполягає, що гастролі Моргенштерна, концерти якого заплановані в Україні, заборонені.

Фото: скріншот

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