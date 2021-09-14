«Дюна» та інші прем'єри в кіно з 16 вересня: що відомо про найочікуваний фільм року

У четвер, 16 вересня, в український прокат виходять три фільми. Прем'єрою тижня, а можливо, й прем'єрою року по праву є «Дюна». Шанувальники Елайджі Вуда зможуть побачити відомого актора в кримінальній драмі «Звір в його голові». Також пропонується американський бойовик «Вполювати свідка».

«Дюна»

(16+, США, Legendary Pictures, фантастика, бюджет — 165 мільйонів доларів)

Світова прем'єра цього фільму відбулася 3 вересня на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. І ось «Дюна» лише через два тижні вже йде в українських кінотеатрах! Безумовно, це один з найочікуваніших фільмів року. Це екранізація однойменного культового роману американського письменника Френка Герберта. Його книгу по праву вважають одним з найграндіозніших творів всесвітньої фантастики. Подібно Толкіну Герберт створив власний світ, який вражає уяву безліччю дрібних деталей. Письменник прописав кожен штрих, об'єднав провідні філософські вчення 60-х років минулого століття. Вплив «Дюни» чітко простежується в «Зоряних війнах» Джорджа Лукаса, епопеї «Чужий», «Зоряному шляху», «Хроніках Ріддіка» і багатьох інших картинах.

А от самій «Дюні» з кінематографом не щастило. Першим, хто взявся екранізувати книгу Герберта, був чилійський режисер Алехандро Ходоровськи. Він задумав 14-годинний (!) художній фільм. Грати в картині повинні були Сальвадор Далі, Орсон Веллс, Ален Делон, Мік Джаггер, Аманда Лір. Музику погодилися написати члени групи Pink Floyd. Але цьому проєкту не судилося втілитися в реальність. Ходоровськи та французькому продюсеру Мішелю Сейду просто не вистачило грошей.

На початку 1980-х за «Дюну» взявся Девід Лінч. Фільм вийшов у 1984 році та провалився в прокаті. Не вдалося навіть покрити витрати. У картині зіграли Кайл Маклахлен, який працював потім з Лінчем в «Синьому оксамиті» та «Твін Пікс», Макс фон Зюдов, Стінг. Критика була настільки розгромною, що режисер зажадав прибрати своє ім'я з титрів.

У 2000 році в США зняли мінісеріал «Дюна», а за три роки його продовження «Діти Дюни». Особливим успіхом жоден з них не користувався.

І ось у 2019 році до знімання своєї версії «Дюни» долучився відомий канадський режисер Дені Вільньов. Він чудово знайомий з фантастикою — у 2016 році зняв картину «Прибуття», а у 2017-му — «Той, хто біжить по лезу 2049». Стверджується, що Вільньов має намір зробити дві частини «Дюни». У тій, що виходить зараз в прокат, знайшла відбиток тільки половина роману Герберта. Вільньов зібрав винятковий акторський склад — Тімоті Шаламов, Ребека Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Ремплінг, Оскар Айзек, Зендея, Джош Бролін, Хав'єр Бардем, Джейсон Момоа. І це тільки частина зірок, які зіграли в картині, дія якої відбувається на вигаданій планеті Арракис. Тільки тут у всьому Всесвіті є найцінніша речовина — меланж, або пряність. Це і наркотик, який продовжує людське життя та забезпечує неймовірний рівень мислення, і речовина, що дозволяє здійснювати надсвітові подорожі у космосі. За Арракис з його пустелями та дюнами розгортається смертельна боротьба між кількома кланами… Тривалість фільму 155 хвилин.

«Звір в його голові»

(18+, США, RLJE Films, кримінальна драма, трилер)

Аналітик з ФБР веде у в'язниці бесіди з серійним вбивцею Тедом Банді. Він намагається зрозуміти, як цей маніяк зачаровував жінок. Поступово працівник ФБР сам починає піддаватися чарівності вбивці…

Тед Банді дійсно існував. Він відомий як один з найнебезпечніших серійних вбивць в історії США. Зізнався в 30 вбивствах. У фільмі його зіграв Люк Кірбі («Скло»). Роль аналітика виконав зірка трилогії «Володар кілець» Елайджа Вуд. Зняла картину Ембер Сілі. В інтернеті фільм відомий також під назвою «Мисливець за розумом. Сутичка». Картина отримала схвалення багатьох критиків. На сайті рецензій Rotten Tomatoes її рейтинг становить 81%.

«Вполювати свідка»

(16+, США, Paramount Movies, бойовик, трилер)

Американка змушена переховувати у себе молодшу дочку колумбійки. Дівчинка є свідком злочину, скоєного членами могутнього наркокартелю. Їй потрібно виступити у федеральному суді. Власник картелю відправляє в США групу найманих убивць, у яких є тільки одне завдання — вбити свідка. Головну роль у фільмі виконала популярна актриса Наташа Генстридж («Особина»).

Про фільми, які вийшли в український прокат минулого тижня, читайте тут.

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