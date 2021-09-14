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Шоу-бізнес

Zivert заборгувала Укупнику 12 тисяч доларів: довелося повернути

16:56 14 вересня 2021
Zivert

Російська співачка Юлія Зіверт (Zivert), яка стала невольною винуватицею сліз Алли Пугачової, повернула Аркадію Укупнику 12 тисяч доларів за скасований концерт, повідомляє Telegram-канал Mash.

Юлію Зіверт запросили на корпоратив у турецький Бодрум і попередньо виплатили гонорар в розмірі 12 тисяч. Однак співачка в останній момент відмовилася чекати підготовку літака.

Але вона не знала, що краще не зв'язуватися з Аркадієм Укупником, який продюсував цей корпоратив. Він звернувся до юриста, в результаті із Зіверт вдалося домовитися в досудовому порядку — гроші вона повернула.

Раніше повідомлялося, що після зйомок з Максом Барських навколо співачки Zivert розгорівся скандал через її нібито «темне минуле».

Фото з Instagram _zivert

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