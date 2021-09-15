«Вмерти, які кубики!»: Вакарчук вразив своєю фізичною формою під час медитації

Фронтмен «Океану Ельзи» 46-річний Святослав Вакарчук, який раптом розлучився з цивільною дружиною і став батьком, зайнявся фізичною формою і демонструє успіхи в цьому занятті. Про це свідчить фото, викладене музикантом в Instagram.

«Йога ніколи не дається легко, але завжди винагороджує», — прокоментував фото автор поста.

Фоловери не залишилися байдужими і залишили безліч захоплених коментарів.

Нагадаємо, раніше голим торсом користувачів мережі повеселив 45-річний гуморист Максим Галкін.

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