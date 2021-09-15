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Суд виніс вирок популярному російському актору, який напав з ножем на поліціянта

15:17 15 вересня 2021
Лавров

Відомий російський актор Андрій Лавров, щодо якого навесні цього року порушили кримінальну справу за напад на співробітника військової автоінспекції, відбувся умовним терміном.

Рішення виніс Таганський райсуд Москви. Лаврова визнали винним й призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки, пише «Стархит».

У рішенні суду зазначено, що «на підставі статті 73 КК РФ покарання вважається умовним з іспитовим строком два роки».

Сам актор коментарів з приводу цього рішення суду не дав.

Нагадаємо, пів року тому артист з ножем напав на автоінспектора на Котельницькій набережній у Москві й погрожував зарізати його. На щастя, у цій історії обійшлося без жертв.

Нагадаємо, ще одному відомому російському актору Михайлу Єфремову касаційний суд Москви не став пом'якшувати вирок. Артист повинен відбувати покарання повний термін — 7,5 років.

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