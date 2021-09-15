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Шоу-бізнес

В «Танцях з зірками» на паркеті «виступить» легендарний Григорій Чапкіс: що про це відомо

17:13 15 вересня 2021
Григорій Чапкіс

У неділю, 19 вересня, о 21:00 на телеканалі «1+1» відбудеться третій прямий ефір шоу «Танці з зірками», в якому глядачі зможуть побачити «виступ» Григорія Чапкіса, котрий раніше був постійним суддею на цьому проекті. Про це повідомляє ТСН.

Під час шоу буде показаний номер пам'яті легендарного танцюриста Григорія Чапкіса. Буде представлена масштабна постановка, яка повинна приголомшити глядачів не тільки танцями, але й тим, що за допомогою сучасних технологій легендарного артиста знову можна буде побачити на паркеті.

Відомий український танцюрист, хореограф, тренер «Танців із зірками» Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя — останні півроку він тяжко хворів, в тому числі двобічною пневмонією, і не з'являвся на публіці.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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