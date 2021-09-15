«Доведеться вирізати жовчний міхур»: у внука Пугачової знайшли серйозне захворювання

У старшого сина співачки Крістіни Орбакайте та онука Алли Пугачової Микити Преснякова виявили пухлину у жовчному міхурі.

30-річний Пресняков не тільки погано почувається, але й дуже схуд за останній час. Про це він розповів у соцмережі після постійних запитань від шанувальників.

Хлопець визнав, що абсолютно не приділяв уваги власному здоров'ю.

Холестеринові поліпи у жовчному міхурі утворилися через неправильний режим харчування. За словами Микити, на сніданок він міг добре поїсти, потім цілий день нічого не їсти, а вечеря теж була щільною.

Тепер Преснякову-молодшому належить сидіти на суворій дієті.

Микита має намір виконувати розпорядження медиків, адже інакше на нього чекає операція з видалення хворого органу. За словами співака, хворобу неможливо вилікувати, але у нього є всі шанси пригальмувати її перебіг.

Нагадаємо, Микита Пресняков — любитель екстремальних видів спорту. Зокрема, хлопець любить скейтбординг та приділяє катанню на дошці досить багато часу.

https://www.instagram.com/npresnyakov/

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