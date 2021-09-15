В Україні досі не налагоджений механізм відрахування грошей авторам, чиї хіти звучать у публічному просторі. Багато зірок нічого не отримують, попри те, що їхні пісні крутять по радіо й кліпи показують в телеетері. Про це заявила Ірина Горова, колишня дружина репера Потапа й співзасновник компанії Mozgi Group, пишуть «Вести».

За її словами, Потап (Олексій Потапенко) як автор заробив на своїх піснях у багато разів менше, ніж заробляють його колеги в інших країнах.

При цьому, за словами Горової, колектори вибивають гроші з різних сфер бізнесу, де використовується музика. Але авторам нічого не дістається. Немає прозорості схеми збору інформації.

Вона також зазначила, що Потап, який написав за останні три роки кілька хітів, отримав тільки близько 150 тисяч гривень. А солістка групи Go_A Катерина Павленко, автор хіта «Шум», дотепер нічого за нього не отримала. Хоча трек увійшов в глобальний чарт Billboard 200 та посів перше місце у світовому чарті Spotify.

Павленко уточнила, що після Євробачення лише в Україні артисти не отримали свої роялті.

«Ми нічого не вимагаємо від держави, але якось дивно, коли я написала пісню і записала її за свої гроші, але потім повинна з кимось ділитися», — розповіла Катерина Павленко.

За інформацією ресурсу, автори-виконавці та продюсери об'єдналися в організацію під керівництвом лідера групи «Друга рiка» Валерія Харчишина та відправили колективне звернення керівництву країни з проханням прийняти закон, який дозволить їм без посередників і колекторів збирати гроші з компаній, які використовують їхню творчість.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що рідні українського музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув в автокатастрофі, змушені звернутися в поліцію через шахрайство з авторськими відрахуваннями за прокат пісень артиста.

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