«Переніс дуже багато операцій»: подруга розповіла про алкогольну залежність Леонтьєва

Популярний російський співак Валерій Леонтьєв, який зізнався в особливих почуттях до Алли Пугачової, в молоді роки дуже любив гучні вечірки та часто «прикладався» до пляшки. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповіла директор концертних програм Валентина Григоренко.

За словами Григоренко, молодий Леонтьєв її відразу вразив своїм оригінальним видом та чудовим голосом.

Правда, любов до випивки не заважала співаку працювати на повну силу та ніяк не позначалася на стосунках з людьми.

Тепер, щоб артист не зловживав спиртним, стежить його дружина Людмила Ісакович, з якої Леонтьєв разом вже понад 20 років.

«Якщо колись йому хочеться чарку одну-другу, перша вступає у боротьбу й робить все, щоб здоров'я його не підкачало. Тому що він дуже багато переніс операцій і на очах, і на колінах … «- розповіла імпресаріо.

Нагадаємо, Валерій Леонтьєв та Людмила Ісакович офіційно зареєстрували свій шлюб у 1998 році, але до весілля вони багато років були разом. Дружина Леонтьєва живе у США. Через роботу артиста їм часто доводиться перебувати в розлуці. Навіть через роки стосунки між ними міцні й зворушливі.

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