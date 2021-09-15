Моргенштерна годі й чекати: російського репера повторно внесли до «чорного списку» Мінкульту
Російському реперу Моргенштерну, який попри рішення СБУ, не збирався скасовувати виступи в Україні, остаточно заборонили в'їзд до нашої країни.
Міністерство культури і інформаційної політики за поданням СБУ повторно внесло виконавця до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
На сьогодні до переліку внесені 205 прізвищ.
Ім'я репера у «чорному списку» фігурує двічі. Валєєв Алішер Тагирович (справжнє ім'я) -з 29 квітня 2021 року.
Моргенштерн Алішер Тагирович — з 15 вересня 2021 року.
Нагадаємо, команда Моргенштерна заявляла, що репер їде співати, а не презентувати пропагандистські російські фільми, претензій до нього бути не може.
Українська сторона з цим не погодилася. Репера ще перший раз внесли до списку Мінкульту через культ насильства, жорстокості, згадки в його творчості про наркотики та психотропні речовини.79
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter