«Потап не виконав подружній обов'язок»: Каменських в класичному брючному костюмі захопила і засмутила прихильників

Популярна українська співачка Настя Каменських готується до нових виступів, в тому числі і в сезоні шоу «Маска», для якого навіть створила новий образ.

Артистка переконана, що це буде приголомшливе видовище — про це зірка написала в своєму Instgram.

«Довгоочікуваний новий сезон шоу» Маска «вже дуже скоро! Хлопці! Він буде нереально крутим! Обов'язково дивіться! « — закликала вона шанувальників.

Також зірка опублікувала кадри, на яких постала в білій сорочці, жилетці і облягаючих стегна штаниках в тонку білу смужку.

Образ співачки завершила укладання з ефектом мокрого волосся, бордовою краваткою і стильними темними окулярами в білій оправі.

Фанати були одностайні: на їхню думку, Каменських виглядає зухвало і сексуально.

«Шикарна»; «Це hot»; «Зухвала»; «Сексі»; «Крута красуня»; «Неймовірна»; «Богиня»; «Дуже сексуальна»; «Вогонь, супер»; «Ех, заздрю Потапу», — відзначили передплатники.

У той же час деякі шанувальники були «злегка розчаровані»: вони вже два роки чекають новини про поповнення в родині Потапа і Насті, а дивлячись на фігуру зірки зараз, можна точно зрозуміти, що красуня навряд чи знаходиться в «цікавому положенні». Тому повідомлень про «маленьких Потапчика» доведеться поки що відкласти.

Нагадаємо, раніше репер зізнався, як йому вдалося завоювати серце Насті Каменських.

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