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Шоу-бізнес

51-річна Наомі Кемпбелл знялася в рекламі топлес, але відразу в трьох трусах

8:06 16 вересня 2021
Наомі Кемпбелл

Знаменита британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка у травні цього року вперше стала мамою, зробила фотосесію для рекламної кампанії нової спільної колекції брендів Kith та Calvin Klein. На деяких знімках 51-річна Наомі позує топлес — але зате надівши відразу троє трусів, одні поверх інших.

Нещодавно Наомі, яка жодного разу не була заміжня, заявила в інтерв'ю виданню The Cut, що пожертвувала коханням заради кар'єри. Модель, у якої було безліч романів, так і не змогла знайти чоловіка, який став би для неї рідною душею і зміг би її зрозуміти.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Наомі Кемпбелл показала фото своєї маленької дочки у вбранні від Vercace.

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