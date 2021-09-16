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«На смертному одрі Джигарханян кричав, кликав маму та Віталіну»: стало відомо про передсмертні муки артиста

12:42 16 вересня 2021
Цимбалюк-Романовська та Джигарханян

Київська піаністка Віталіна Цимбалюк-Романовська, вдова актора Армена Джигарханяна, який став її першим чоловіком, сказала, що з актором останнім часом було важко. У нього прогресувала вікова деменція, в результаті вчинки були не завжди адекватними. Про це повідомляють «Дни.ру».

«Медики попередили, що чоловік буде добре пам'ятати все, що було давно, але стане миттєво забувати та плутати останні події. Так і вийшло. Тому щоранку, наприклад, він по кілька разів міг питати, яке сьогодні число і що ми будемо робити вдень», — поділилася Цимбалюк-Романовська.

За словами піаністки, єдиною, кого не плутав Джигарханян, була вона.

«Докторка, яка була в лікарні перед смертю Армена Борисовича, потім розповіла, що той на смертному одрі кричав, кликав маму та Віталіну», — підкреслила киянка.

Нагадаємо, дочка Джигарханяна мала непростий характер і загинула за трагічних обставин.

Фото з сімейного архіву

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